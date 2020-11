Robert Jan Panek

Urodzony w 1933 roku w Staszowie. Absolwent Państwowego Liceum Muzycznego w Warszawie (klarnet, dyrygowanie) oraz Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie w klasie klarnetu (prof. Ludwik Kurkiewicz 1962r.). Od 1960 roku związany z Białymstokiem, gdzie pracował w szkołach muzycznych, orkiestrze symfonicznej oraz był kapelmistrzem orkiestr dętych. Zaczął komponować podczas pobytu w Oficerskiej Szkole dla Kapelmistrzów Wojskowych w Warszawie. Były to utwory na orkiestrę dętą o charakterze użytkowym (marsze, tańce). W latach 1960-1980 pracował jako muzyk na kontraktach zagranicznych (m.in. Kuba, Nikaragua) organizując państwowe szkolnictwo muzyczne oraz orkiestry wojskowe. Koncertował jako dyrygent m.in. w Meksyku, Hondurasie, Tunezji, Turcji. W latach 1992-93 został zaproszony do organizowania orkiestr wojskowych Litwy i Łotwy. Jego kompozycje wykonywane były na dworach królewskich w Sztokholmie, Madrycie i Hiszpanii, również w Watykanie czy na igrzyskach olimpijskich w Atlancie.



W dorobku artystycznym Roberta Panka są kompozycje o zróżnicowanym charakterze i instrumentarium. Od utworów na zespoły kameralne, poprzez suity symfoniczne do I Symfonii. W dorobku znajdują się także takie, w których kompozytor ukazuje interesującą melodykę czy narodowy charakter. Duże znaczenie w jego twórczości mają pieśni i piosenki dla dzieci, zuchów i harcerzy oraz utwory okolicznościowe np. na urodziny króla Hiszpanii Juana Carlosa, utwór poświęcony tragicznie zmarłej księżnej Dianie, czy utwór dla tragicznie zmarłych uczniom z I LO. Jest także autorem hejnału Białegostoku (1996), który został wybrany w drodze konkursu.



Robert Panek był laureatem wielu zagranicznych muzycznych konkursów m.in. Camaguey Son (Kuba, 1965), Nota de Oro (Nikaragua, 1988), Expo (Hiszpania, 1992).

Za działalność artystyczną otrzymał wiele nagród, m.in. nagroda za upowszechnianie muzyki polskiej od Ministra Kultury Kuby, nagrodę Ministra Obrony Łotwy (1992), Ministra Obrony Turcji (1999), odznakę Zasłużony działacz kultury (1986) na 30-lecie pracy artystycznej.

Poza muzyką pasją Roberta Panka była od 1999 roku poezja, a od 2002 roku fotografia.





Panek wydał kilka tomików wierszy. Są to głównie utwory traktujące o miłości i przyrodzie oraz wiersze dla dzieci.

Pokaźny zbiór fotografii Panka pochodzi z jego rozlicznych podróży po wielu krajach świata, a fotografował też przyrodę Podlasia.

Wystawy fotograficzne, m.in. “Ulice świata” (Galeria Politechniki, 2002), “Spotkanie z przyrodą” (Galeria Politechniki, 2003), “Lwowskie impresje” (Klub Jubilat w Białymstoku, 2005), “Cmentarz Orląt Lwowskich (Galeria Marszand, 2005), “Piękno przyrody naszego regionu” (Klub Kalina w Białymstoku, 2006), “Podlasie w fotografii Roberta Panka” (Klub Jubilat, 2006), “Chińskie fascynacje Roberta Panka” (WOAK Spodki, 2006).