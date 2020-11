Zawody strzeleckie STALINGRAD ITS Firearms United Network. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Oferta została złożona na podstawie na art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 14 listopada 2020 r. do dnia 20 listopada 2020 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.



Michał Kiejko

oprac. Anna Augustynowicz

fot. archiwum/Mateusz Duchnowski