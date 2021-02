XII Mistrzostwa Polski Wyższych Seminariów Duchownych w Koszykówce

Oferta została złożona na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Akademie Piłkarską Talent pn. „Organizacja i przeprowadzenie XII Mistrzostw Polski Wyższych Seminariów Duchownych w Koszykówce”.

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie 10-16 lutego 2021 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.



Oferta do pobrania poniżej.