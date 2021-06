Woda dla Jedwabnego

Hydrofornia za 1,2 miliona zł. (fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) to jeden z elementów odrabiania zaległości w zaopatrzeniu mieszkańców. Burmistrz Adam Niebrzydowski nie ukrywa, że do tej pory gmina była jedną z najgorszych w województwie jeśli chodzi o infrastrukturę wodociągową: 34 kilometry wodociągu, niespełna 50 procent mieszkańców korzystających z tego udogodnienia.

- Do końca roku powinniśmy mieć kolejnych 25 kilometrów wodociągów, które pozwolą zaopatrzyć w wodę 14 miejscowości, czyli około 1500 mieszkańców. Realizujemy to głównie dzięki Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych, Koszt całego przedsięwzięcia to ponad 5 milionów. Pozostanie nam wtedy jeszcze doprowadzenie wodociągów do pięciu miejscowości .To prawdziwy skok cywilizacyjny - przekonywał Adam Niebrzydowski.