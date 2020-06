Uliczne odmrożenie na Dmowskiego w Łomży

- To akurat nie jest inwestycja samorządu województwa, ale z przyjemnością biorę udział w uroczystości jako przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, który pod szczególną pieczą ma sprawy infrastruktury drogowej i cieszy się z każdego wydarzenia poprawiającego układ komunikacyjny i bezpieczeństwo na drogach w regionie. Dodatkowo jest to powód do satysfakcji dla mnie, wieloletniego pracownika i szefa komunalnego przedsiębiorstwa w Łomży, który wraz z mieszkańcami długo zabiegał o tę drogę - powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

Ulica Dmowskiego prowadzi przez jedno z najstarszych w Łomży osiedli mieszkaniowych i służy społeczności lokalnej. Może jednak także spełniać funkcję łącznika między dwoma kluczowymi dla ruchu tranzytowego szlakami przez miasto - aleją Legionów i ulicą Wojska Polskiego.

- Fundusz Dróg Samorządowych potwierdza swoją rolę decydującego narzędzia wspomagania samorządów w realizacji bardzo ważnych i wyczekiwanych zadań. Już po kilku chwilach pobytu tutaj usłyszałem od mieszkańców, że wreszcie jest "bezpiecznie i komfortowo" - mówił wicewojewoda Marcin Sekściński.

Przebudowa ulicy Dmowskiego pochłonęła blisko 2,5 miliona złotych. Połowa pochodziła z FDS.

- Z Funduszu Dróg Samorządowych z 2019 roku otrzymaliśmy już ponad 22,5 mln zł. Polska się zmienia, zmienia się też nasze miasto. W tych trudnych czasach pandemii inwestycje są szczególnie ważnym elementem podtrzymywania życia gospodarczego – podkreślił prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

Poświęcenia nowej drogi dokonał ksiądz Marian Mieczkowski, proboszcz parafii katedralnej w Łomży. Można też powiedzieć, że koronawirus doprowadził do powstania nowej "tradycji". Szef realizującej inwestycję łomżyńskiej firmy BIK-Projekt zamiast zaprosić uczestników uroczystości na obiad, zaoszczędzone fundusze przekazał na potrzeby przedszkola nr 2.

tekst i foto: Maciej Gryguc