Sztandar dla łomżyńskiego pułku

W akcie nadania sztandaru, podpisanym przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, znalazły się m. in. słowa o znaku „uosabiającym Rzeczpospolita Polską, symbolu najwyższych wartości, sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy”.

- Wojsko Polskie rozrasta się. Z roku na rok przybywa żołnierzy, jest wyposażane konsekwentnie w nowoczesny sprzęt. A wszystko służy temu, żeby nasza ojczyzna była bezpieczna, żeby Polska mogła się rozwijać. Od 2015 ro., staraniem prezydenta oraz rządu Prawa i Sprawiedliwości, wojsko polskie konsekwentnie się zbroi. Jesteśmy świadomi zagrożeń, widzimy co się dzieje na granicy z Białorusią. Mamy do czynienia z hybrydowym atakiem na naszą ojczyznę. Jedyną realną i skuteczną odpowiedzią na wszelakie zagrożenia, jakie stoją przed Rzeczpospolita, jest właśnie to, żeby Wojsko Polskie stało na straży bezpieczeństwa naszych granic - mówił minister Mariusz Błaszczak.

Podkreślił, że istotną rolę w systemie bezpieczeństwa ma także rozlokowanie wojska. Dlatego najnowsza w polskim wojsku 18. Dywizja Zmechanizowana znajduje się we wschodniej części kraju. Minister Mariusz Błaszczak szczególne podziękowania przekazał obecnym w Łomży generałom Dariuszowi Plucie i Maciejowi Jabłońskiemu, którzy w Sztabie Generalnym i Dowództwie Sił Zbrojnych zajmują się powstawaniem 18. DZ zwanej Żelazną Dywizją. Jej częścią jest m. in. 18. Łomżyński Pułk Logistyczny. Jest on nadal na etapie formowania, ale od 3 września tego roku ma już swój najważniejszy symbol.

- Społeczny komitet, który przyczynił się do ufundowania sztandaru, reprezentuje wszystkich, którym nieobce są słowa „Bóg Honor Ojczyzna”. Dla nas, żołnierzy, sztandar to wyjątkowy symbol. Uczynimy wszystko, aby być godnymi spadkobiercami tradycji i historii 33 Pułku Piechoty, a sztandar dzisiaj otrzymany będzie zobowiązaniem wobec społeczeństw, że - jeżeli zajdzie taka potrzeba - to krwi własnej ani życia szczędzić nie będziemy dla naszej ukochanej ojczyzny - powiedział płk Paweł Gałązka.

Uroczystości rozpoczęło nabożeństwo w intecji żołnierzy jednostki w łomżyńskiej katedrze, któremu przewodniczył biskup pomocniczy Tadeusz Bronakowski. W dalszej części, w towarzystwie kapłanów reprezentujących polowe ordynariaty katolicki, ewangelicki i prawosławny, dokonał poświęcenia sztandaru.

Reprezentujący fundatorów sztandaru, ppłk rezerwy Ludwik Zalewski, przedstawił dokument, który powstał w społecznym komitecie. Potem „rodzice chrzestni” sztandaru, czyli wicestarosta powiatu łomżyńskiego Maria Dziekońska i prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, wraz z pułkownikiem Pawłem Gałązką, asystowali przy symbolicznym wbijaniu gwoździ w drzewce sztandaru. Kolejno dokonali tego: minister Mariusz Błaszczak, generał dywizji Dariusz Pluta reprezentujący szefa Sztabu Generalnego WP, ppłk Ludwik Zalewski, Maria Dziekońska i Mariusz Chrzanowski, generał dywizji Jarosław Gromadziński - dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej, a także płk Paweł Gałązka.

Kulminacyjnym momentem było przekazanie sztandaru 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi. Szef MON wręczył go płk Pawłowi Gałązce, a ten swoim żołnierzom tworzącym poczet sztandarowy. Oni z kolei przedefilowali przed frontem pododdziałów pułku, reprezentantów OT oraz grupami rekonstrukcyjnymi.

- Dzisiejsze wydarzenie to swego rodzaju pieczęć potwierdzająca powrót wojska do Łomży. Zatem jest to wielki dzień dla miasta i całego regionu. Wojsko zawsze stanowiło ważny element tożsamości lokalnej, życia społecznego, gospodarczego czy kulturalnego, budziło dumę, wdzięczność, poczucie bezpieczeństwa. Kochamy w Łomży wojsko - powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

W uroczystościach wziął Dariusz Piontkowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, liczna grupa parlamentarzystów z województwa podlaskiego, radny wojewódzki Piotr Modzelewski, samorządowcy, reprezentanci instytucji i organizacji, kombatanci.

tekst i fot.: Maciej Gryguc

red.: Małgorzata Sawicka