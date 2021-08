Świętowanie plonów w Borkowie

- Myślę, że był to udany rok w rolnictwie i jest za co dziękować. Dożynki były także zawsze ważnym elementem integracji mieszkańców poszczególnych wsi i całych gmin, budowania poczucia dumy z przynależności do tych, którzy "żywią i bronią". No i oczywiście to okazja do świętowania, oddechu po ciężkiej pracy i niezwykle trudnym roku pandemicznym, w którym trzeba było bardziej zamknąć się w domach niż wspólnie pracować i świętować - stwierdził wicemarszałek Marek Olbryś.