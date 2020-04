Smoleńska rocznica w Łomży

Kolejnym elementem tej tradycji w Łomży jest też miejsce - otoczenie sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie upamiętnione są niektóre z najtragiczniejszych wydarzeń z historii Polski. Wznoszą się tam razem rzeźbiarskie instalacje przypominające wywózki na Syberię mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej, ofiary Katynia, a z najnowszej historii - prezydenta Lech Kaczyńskiego, jego małżonkę Marię Kaczyńską, ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego i pozostałe osoby, które zginęły na pokładzie TU-154.



- To 10 rocznica wielkiej tragedii narodu polskiego. Nigdy w naszych dziejach nie straciliśmy w jednej chwili tak wielu najważniejszych dla państwa osób. Cały naród pogrążył się w smutku. Co roku oddajemy hołd tym osobom, które zginęły, czcimy ich pamięć. W tym roku, w 10. rocznicę miało być to upamiętnienie szczególne, a, niestety, w warunkach epidemii, musimy się ograniczyć do bardzo symbolicznego hołdu w ciszy, spokoju, z powagą i z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa. To wyraz także naszego szacunku dla bliskich tych znamienitych Polaków, których utraciliśmy i swego rodzaju memento dla całego świata - powiedział wicemarszałek Marek Olbryś, który złożył pod pomnikiem smoleńskim wiązankę kwiatów.



W uroczystości wzięli udział także wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski, wicestarosta Maria Dziekońska, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, harcerze. Wszyscy uczestnicy wraz z księdzem Jerzym Abramowiczem, proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego, zmówili modlitwę za zmarłych.



Maciej Gryguc, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego