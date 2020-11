Rozpoczyna się przebudowa drogi Wizna-Jedwabne

- To pierwszy w województwie i unikalny w skali kraju projekt, w który zaangażowanych jest aż pięć podmiotów: samorządy Wizny i Jedwabnego, powiatu łomżyńskiego i województwa podlaskiego oraz budżet państwa za sprawą Funduszu Dróg Samorządowych - podkreślał wicemarszałek Marek Olbryś.

Jego zdaniem, przekazanie placu budowy wykonawcy, którym jest firma Trakt z Wysokiego Mazowieckiego, stało się pięknym finałem dochodzenia do kluczowych decyzji. Zaczęło się od spotkań z mieszkańcami, którzy domagali się odbudowy zdegradowanej przez minione 30 lat drogi.

Potwierdził to starosta łomżyński Lech Marek Szabłowski.

- Mamy w powiecie około 530 kilometrów dróg, ale ta należy do najważniejszych, a przy tym jest chyba w najgorszym stanie technicznym. Chciałbym przy tym mocno podkreślić, że ma zdecydowanie charakter ponadlokalny i tak naprawdę spełnia kryteria drogi wojewódzkiej. Zwłaszcza, gdy dołączy się w drugim etapie - tak planujemy - powiat kolneński i tamtejsze gminy, bo będzie to najkrótsze połączenie z powiatowego Kolna do wojewódzkiego Białegostoku. A zatem - jak mawia minister infrastruktury Andrzej Adamczyk - kończymy dzisiaj na tej drodze rządy polityków, a zaczynamy inżynierów - powiedział Lech Marek Szabłowski.