Pierwszy po latach wojskowy opłatek w Łomży

My, łomżyniacy, jesteśmy szczęśliwi, że wojsko wróciło do naszego pięknego miasta - ze słowami Marka Olbrysia, wicemarszałka województwa podlaskiego w pełni zgodzili się m. in. prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski i starosta łomżyński Lech Marek Szabłowski. A słowa te padły podczas pierwszej "żołnierskiej Wigilii" przygotowanej przez 18. Pułk Logistyczny powstający w mieście.