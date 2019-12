Opłatek w sercu Łomży

Tegoroczne przedświąteczne spotkanie mieszkańców rozpoczęło się w niedzielę (15.12) już od godzin porannych wśród stoisk jarmarku wypełnionych przede wszystkim bożonarodzeniowymi ozdobami i smakołykami na rodzinne stoły. Muzyczną część popołudnia poprowadziła Magda Sinoff z MDK - DŚT, a na początek zaprosiła na scenę prezydenta Mariusza Chrzanowskiego oraz laureatów konkursu na najpiękniejsze bombki choinkowe.

Tradycyjnym wydarzeniem Miejskiej Wigilii na Starówce jest od lat zapalanie ogniska przygotowanego przez harcerzy Hufca Nadnarwiańskiego ZHP. Płomyk pochodzi z lampionu, w którym płonie "Betlejemskie Światło Pokoju". To ogień z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem, znak zrozumienia między narodami i nadziei. Tę tradycję zainicjowali przed laty harcerze z Austrii, którzy przekazują symboliczny płomień druhom z innych krajów. W Łomży tradycyjnie zaszczyt rozpalenia ogniska na Starym Rynku przypadł ojcu Janowi Bońkowskiemu z klasztoru Kapucynów, harcmistrzowi Wiesławowi Domańskiemu i prezydentowi Mariuszowi Chrzanowskiemu.

Potem na scenie zgromadzili się m. in. gospodarze wydarzenia, czyli biskup Janusz Stepnowski i prezydent Mariusz Chrzanowski, proboszcz Katedry, ksiądz Marian Mieczkowski, poseł Lech Antoni Kołakowski, radni Sejmiku i miejscy, Bracia Kurkowi, harcerze.

- Dziękuję za to, że co roku jesteście Państwo na Starym Rynku po to, żeby złożyć sobie życzenia, podzielić się opłatkiem. Dla nas jest to niezwykle ważne, bo mimo często odmiennych poglądów, innego patrzenia na świat, spotykamy się tutaj, żeby złożyć sobie najserdeczniejsze życzenia. Pokazujemy, że jesteśmy wspólnotą - mówił prezydent życząc mieszkańcom zdrowia, spokoju i radości w czasie świąt i w nowym roku, a miastu rozwoju.

Po przełamaniu się opłatkiem i życzeniach uczestnicy spotkania ochoczo wzięli się za kosztowanie wigilijnych potraw. Przygotowali je tym razem pracownicy i podopieczni Burs Szkolnych nr 1, 2 i 3, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 oraz Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7.

Na scenie zaprezentował się zespół Skiela Kapela.

mg/red.ak