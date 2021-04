Nowy radiowóz zasilił flotę łomżyńskiej komendy

Zakup nowego pojazdu dla łomżyńskiej KMP sfinansowały w niemal równych częściach (po 80 tys. zł) samorządy województwa i miasta.

- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to jedno z naszych najważniejszych zadań. Z wielką troską podchodzimy do tego, co dzieje się nie tylko na drogach wojewódzkich, ale też krajowych, powiatowych, gminnych i nawet tych najbardziej lokalnych. Dlatego staramy się wyposażyć policję, która jest także za to odpowiedzialna, we wszelkie możliwe „instrumenty” skutecznego działania. Łamiący prawo, rozpędzeni kierowcy muszą zdawać sobie sprawę, że policja ma też sprawne i nowoczesne pojazdy. Bardzo cenne jest, że jest to nasz wspólny samorządowy „montaż” – powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.