Mural w Jedwabnem. Ku chwale polskiej husarii

- To bardzo cenny dobry pomysł, aby oddać hołd polskiej husarii, a także szerzej - wojsku polskiemu. Jest się bowiem czym pochwalić. Ta unikalna formacja jazdy to polski wkład w rozwój wojskowości. Wspaniała idea, taktyka, do której dostosowane zostało wyposażenie jeźdźca, wyszkolenie żołnierzy i koni zapewniały nam militarne sukcesy przez dwa wieki największego rozkwitu Rzeczpospolitej - powiedział wicemarszałek Olbryś.