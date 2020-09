Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe uhonorowane odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

ŁTN dba o zachowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego. Praca instytucji została doceniona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niezwykłą rolę prac badawczych łomżyńskich naukowców podkreślił również wicemarszałek Marek Olbryś.

- Podziwiam i doceniam pracę - często żmudną i mało dostrzeganą - osób, które badają i dbają o zachowanie naszego dziedzictwa. To dzięki nim wzmacniamy , a czasami nawet odnajdujemy fundamenty naszej tożsamości. Wspaniała jest żarliwość i energia z jaką swoją misję realizuje pani Małgorzata Frąckiewicz i jej współpracownicy – powiedział wicemarszałek.

Choć jego wizyta w siedzibie ŁTN nie była niespodziewana, historia i praca na przez chwilę miały pierwszeństwo. Małgorzata Frąckiewicz musiała najpierw okiem badacza ocenić i określić wagę dokumentów rodzinnych, z jakimi przyjechał mieszkaniec gminy Miastkowo. W tym zatem czasie młody naukowiec Kamil Leszczyński zaprezentował wicemarszałkowi część zbiorów ŁTN. Perłą wśród nich jest kolekcja nazywana Gabinetem Janiny i Piotra Bańkowskich. Pochodzący z Wysokiego Mazowieckiego profesor brał m. in. udział w odszukiwaniu polskich zabytków kultury, które trafiły do Rosji. W latach 70. ubiegłego wieku zbiory swojego życia zapisał w testamencie naukowcom z Łomży. To meble, obrazy, bibeloty z miśnieńskiej porcelany, ale przede wszystkim tysiące woluminów, wśród których są prawdziwe perły – starodruki z XVI, XVII i XVIII wieku.

Uhonorowana odznaką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dr Małgorzata Frąckiewicz słynie z naukowej dociekliwości i niespożytej energii w prowadzeniu działalności Towarzystwa. Realizuje i nadzoruje projekty badawcze z zakresu historii, kultury, językoznawstwa. Jest autorką m.in. słownika najstarszych nazwisk łomżyńskich. Najnowsze fundamentalne dla historii regionu wydawnictwa, których wydanie przygotowali „Wagowie” to m. in. „Wielka księga pamięci gminy żydowskiej w Łomży” i podobne wydawnictwo dotyczące Stawisk oraz monografia 33 pułku piechoty autorstwa Henryka Pestki. Tytan pracowitości i skromności – mówią o Małgorzacie Frąckiewicz wszyscy, którzy się z nią zetknęli.

tekst: Maciej Gryguc, Cezary Rutkowski

fot.: Maciej Gryguc