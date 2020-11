Łomżyńskie Forum Samorządowe. Edukacja i gospodarka

- Łomżyńskie Forum Samorządowe potwierdza, że jest znakomitym pomysłem. To jedna trzecia województwa podlaskiego z ogromnym potencjałem. Nie tylko ludnościowym i terytorialnym, ale także, a może przede wszystkim, wiedzy, doświadczenia i kreatywności tych, którzy te samorządy tworzą. Gromadzą się w Forum miasta i gminy, które radzą sobie dobrze, ale doszły do wniosku, że wspólnie mogą robić jeszcze więcej. Dla nas, jako samorządu województwa, to bardzo dobry partner w realizacji projektów gospodarczych i społecznych – powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.