Łomża gościła ministra kultury

Wicepremierowi towarzyszył na każdym etapie wizyty wicemarszałek Marek Olbryś, a także parlamentarzyści: Lech Antoni Kołakowski i senator Marek Adam Komorowski, wicewojewoda Tomasz Madras, starosta Lech Marek Szabłowski. Gospodarzem spotkania był prezydent Mariusz Chrzanowski wraz z zastępcami i grupą radnych.

Pierwsze kroki minister kultury skierował do zabytkowego obiektu w pobliżu ratusza. Zimą 2018 roku był jedną z ostatnich osób, które obejrzały go jeszcze jako Halę Targową, która była architektoniczną ciekawostką w okresie, gdy została wzniesiona w latach międzywojennych. Kilka dni po ówczesnej wizycie ministra rozpoczęło się przekształcanie gmachu w Halę Kultury. I tym razem minister był jedną z pierwszych osób, które zobaczyły jak wygląda nowa siedziba łomżyńskiej kultury niedługo przed oficjalnym otwarciem. Resort kultury przeznaczył na tę inwestycję blisko 10 milionów złotych.

- Realizujemy setki projektów. Samych muzealnych 85. Bardzo szeroko współpracujemy też z instytucjami lokalnymi biorąc je w tzw. współprowadzenie. W Łomży jest to np. Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego – mówił prof. Piotr Gliński dziękując za współpracę lokalnym parlamentarzystom i samorządowcom.

Wyraził też radość z tego, że „kultura w Polsce dzięki takim działaniom rozwija się równomiernie, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju” podkreślając, że to zasługa zgodnej współpracy rządu i prezydenta, a jego reelekcja jest gwarancją kontynuowania dobrego czasu dla Polski.

- Szczególnie znamienne jest to, że tu w Łomży obiekt w samym centrum miasta nie jest przekształcamy w jakiś komercyjny sposób, a w placówkę kultury. Oczywiście budujemy drogi, ale to kultura jest podstawą rozwoju. Także ekonomicznego – dodał wiceminister.

Po wizycie w przyszłej Hali Kultury minister kultury miał okazję obejrzeć to, co odsłoniły prace badawcze pod płytą przebudowywanego Starego Rynku. Przewodnikiem pokazującym kamienne fragmenty dawnego ratusza, handlowych jatek, wieży, pręgierza czy studni był archeolog Mieczysław Bienia, który przyznał że prace budowlane pozwoliły jak nigdy przedtem z bliska zobaczyć najdawniejsze ślady miasta, które w tym roku obchodziło 602. rocznicę praw miejskich.

Profesor Piotr Gliński spędził kilka chwil na Ławeczce Hanki Bielickiej "dziękując jej" także za patronat nad kulturalną Łomżą. Pochylił głowę przed pomnikiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w pobliżu łomżyńskiej katedry, a wewnątrz świątyni modlił się. Wizytę zakończył odwiedzinami powstającej sali koncertowej Filharmonii Kameralnej, którą także współfinansuje ministerstwo kultury.

- Spotkania z wicepremierem Piotrem Glińskim zawsze mają swój specjalny klimat. Oczywiście o wiele więcej mówi się wtedy o kulturze, tożsamości lokalnej i regionalnej, historii. Profesor bardzo docenia to, co robimy tutaj dla naszych małych ojczyzn, a mamy się czym pochwalić i z przyjemnością to robimy. Szczególnie jestem wdzięczny panu premierowi za podkreślenie jakie znaczenie może mieć kultura także dla ekonomicznej kondycji ośrodków takich, jak Łomża, w których wiele się w tej dziedzinie dzieje – podsumował wizytę wicepremia w Łomży wicemarszałek Marek Olbryś.

fot. i tekst: Maciej Gryguc