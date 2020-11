Kolej wróci do Łomży – jest umowa na dokumentację projektową!

Powrót pociągów pasażerskich do Łomży po ponad 30 latach, dostęp do kolei dla wszystkich podróżnych z wygodnych, zmodernizowanych stacji – to podstawowe efekty planowanego remontu linii ze Śniadowa do Łomży. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę za 3,3 mln zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawcą jest konsorcjum firm, którego liderem jest Biuro Realizacji Inwestycji Koltech Inwestor Sp. z o.o.

- Każda inwestycja, która pozwala na rozwój kolei w regionach jest ważna ze względu na likwidację wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców. Zapewnienie warunków do powrotu kolei pasażerskiej do Łomży, po prawie 30 latach, to kolejny krok do budowania w województwie podlaskim i w Polsce kolei bezpiecznej, komfortowej i przewidywalnej – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, jak czytamy w komunikacie przesłanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A .

- Przygotowanie dokumentacji, która zbliża do odbudowy połączenia kolejowego w województwie podlaskim, ze Śniadowa do Łomży pokazuje, że dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ważne są zarówno inwestycje na trasach międzynarodowych, jak i regionalnych. Konsekwentnie zwiększamy dostępność kolei w regionach, co realnie poprawia warunki życia mieszkańców – zaznaczył z kolei Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

- Z pewnością remont linii ze Śniadowa do Łomży da impet do rozwoju dla tej części naszego województwa. Region łomżyński bardzo potrzebuje połączenia kolejowego. Dlatego mogę w imieniu Zarządu Województwa wyrazić zadowolenie, że został uczyniony bardzo ważny krok na drodze do realizacji inwestycji, która będzie finansowana ze środków unijnych w ramach nowego programu regionalnego – przekazał Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

Wykonawca przygotuje dokumentację projektową, aktualizację studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie budowy ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2021-2027. Dokumentacja projektowa będzie gotowa w II kwartale 2023 r. Realizacja robót budowlanych planowana jest w nowej perspektywie finansowej.

Wrócą pociągi pasażerskie

Zgodnie z założeniami projektu, na 17-kilometrowej trasie planowana jest budowa nowych torów i rozjazdów. Przewiduje się montaż komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, które zapewnią bezpieczny przejazd pociągów.

Przebudowana zostanie stacja w Łomży. Z myślą o potrzebach mieszkańców zaprojektowany zostanie specjalny tzw. multimodalny peron, obsługujący połączenia kolejowe i autobusowe. Modernizacja pozwoli na zwiększenie przepustowości linii, by mogło kursować więcej pociągów z większą prędkością. Zakładana maksymalna prędkość pociągów pasażerskich to 100 km/h, lecz analizowany będzie także wariant dla prędkości 120 km/h. Poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym zwiększy przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych.

Realizacja inwestycji korzystnie wpłynie na możliwość rozwoju transportu towarowego - po nowych torach do Łomży dojadą cięższe i dłuższe składy z ładunkami - do 600 m.

Wykonawca dokumentacji rozważy również rozszerzony wariant inwestycji - przebudowę układu torowego na stacji w Śniadowie, w celu zapewnienia lepszych możliwości ruchu pociągów. Analizowana będzie budowa łącznicy kolejowej, która skróci czas podróży, gdyż umożliwi bezpośredni przejazd pociągów z Łomży w kierunku Białegostoku, bez zmiany kierunku jazdy na stacji w Śniadowie. Wykonawca przygotuje pełną dokumentację, niezbędną do rozpoczęcia robót.

Przyszła realizacja inwestycji planowana jest w ramach środków RPOWP na lata 2021-2027. Wniosek na realizację robót na odcinku z Łomży do Śniadowa, a dalej także do Łap, złożył w sierpniu br. samorząd województwa w ramach programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej Plus do 2028 roku. Miasto Łomża zostało wskazane w Uchwale Rady Ministrów nr 151/2019 w sprawie ustanowienia programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej Plus do 2028 roku, jako miejscowość z populacją powyżej 10 tys. osób, która nie posiada dostępu do kolei pasażerskiej.

żródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

fot. archiwum UMWP