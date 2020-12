Inwestycje drogowe w Łomży. Bezpieczeństwo, ekologia i jakość życia

- Przyjemnie i miło jest uczestniczyć w takiej uroczystości, która oznacza, że Łomża staje się miastem jeszcze piękniejszym i bardziej komfortowym dla mieszkańców. Gratuluję za dobre wykorzystanie możliwości Funduszu Dróg Samorządowych - stwierdził wicemarszałek Marek Olbryś.

O zakresie inwestycji drogowych dofinansowanych z FDS oraz innych źródeł mówił prezydent Mariusz Chrzanowski.

- Działania w ostatnich latach pozwoliły nam zdobyć miejsca w krajowej czołówce wielu rankingów dotyczących inwestycji. W okresie kilkunastu miesięcy jest to w sumie 16 wyremontowanych ulic - tłumaczył prezydent Mariusz Chrzanowski.

Przebudowa zbiegu ulic 3 Maja, Wojska Polskiego, Wiejskiej i Nowogrodzkiej pozwoliła rozwiązać kilka trudnych problemów. Przede wszystkim bezpieczeństwa na wyjątkowo trudnym skrzyżowaniu, ale także doprowadziła do oczyszczenia terenu w centrum z pozostałości istniejącej tu przez dziesiątki lat stacji paliw. M. in. wymienione zostały tony zanieczyszczonej gleby. Ponadto, ulica 3 Maja i Wiejska mają ogromne znaczenie dla ruchu lokalnego, zwłaszcza w starszej części miasta, w której układ komunikacyjny dostosowany był do natężenia ruchu i potrzeb parkingowych sprzed ponad pół wieku.

Koszt przedsięwzięcia przekroczył 6 milionów złotych. Dofinansowanie z FDS to ponad 2,3 mln.

Tekst i fot.: Maciej Gryguc