Dzień Świąteczny w Nowogrodzie

Tegorocznym odstępstwem od tradycji stało się tylko przeniesienie wydarzeń z wieczora na wczesne popołudnie. Poza tym wszystko było "jak zawsze", czyli przede wszystkim msza celebrowana przez łomżyńskiego biskupa pomocniczego Tadeusza Bronakowskiego oraz obecność przyjaciół Nowogrodu, m. in. Marka Olbrysia, wicemarszałka województwa podlaskiego raz Piotra Modzelewskiego, nowego radnego Sejmiku.

Duszpasterz zaproponował podczas mszy zastanowienie jaką rolę w życiu chrześcijan pełni Adwent. Czy stał się czasem zredukowanym do promocji, wyprzedaży, świeckich imprez firmowych wyzutych z akcentów religijnych.

- Czy to tylko poprawność polityczna, czy głębsza choroba naszych czasów? - pytał biskup Tadeusz Bronakowski.

Przywracającą wiarę w tradycję odpowiedź otrzymał już kilka minut po mszy w hali sportowej Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie. Przygotowane tam widowisko jasełkowe musiało rozwiać wątpliwości. Wystąpił chór z miejscowej parafii Natalis Mariae pod dyrekcją Dariusza Stepnowskiego, dzieci i młodzież szkolna, reaktywowany niedawno kurpiowski zespół śpiewaczy dziewcząt. Wykonawcy przenieśli widzów do Betlejem, gdzie z hołdem dla dzieciątka pospieszyli nie tylko pastuszkowie i Trzej Królowie, ale także np. Pinokio, Czerwony Kapturek, Jaś i Małgosia, Sierotka Marysia z poduszeczką z gęsiego puchu dla Jezuska, Pszczółka Maja czy Calineczka. Swój dar przyniosła nawet Dziewczynka z Zapałkami, ale na szczęście wśród widzów czuwał brygadier Grzegorz Wilczyński, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Łomży.

- Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co zaprezentowała młodzież. Moi dziadkowie przed laty przyczyniali się także do rozwoju kultury na tej ziemi. Serdecznie pozdrawiam Państwa w imieniu własnym, marszałka Artura Kosickiego, całego zarządu województwa i Sejmiku. Nowogród ma tam wielu przyjaciół, a do największych należę ja i obecny tu radny Piotr Modzelewski- mówił Marek Olbryś, wicemarszałek województwa.

Burmistrz Nowogrodu Grzegorz Palka witając gości i przekazując mieszkańcom miasta i gminy życzenia, wyraził nadzieję, że to wielkie wsparcie wicemarszałka oraz urzędu marszałkowskiego objawi się mocno w 2021 roku, kiedy mogłoby dojść do przejęcia "pod skrzydła" samorządu województwa Skansenu Kurpiowskiego.

- Będzie to oznaczało zupełnie inne możliwości finansowe i możliwości działania, a w efekcie znakomitą szansę dla rozwoju naszego miasteczka - dodał burmistrz.

Marek Olbryś wyraził nadzieję na "nadejście lepszych czasów dla skansenu"

- Chcemy w naszym lokalnym parlamencie znaleźć fundusze na jego funkcjonowanie, aby stał się autentycznym centrum wyjątkowej i odrębnej kultury kurpiowskiej. Wiem , że państwo o nią zadbacie - stwierdził.

Nie zabrakło na zakończenie "Świątecznego Dnia w Nowogrodzie" opłatka i tradycyjnych potraw przygotowanych przez kilka Kół Gospodyń Wiejskich.

