Droga wojewódzka 648 będzie szersza i równa

- Złożyłem kiedyś obietnicę, że szlak prowadzący z Miastkowa przez Nowogród, Korzeniste do Stawisk i dalej do Przytuł będzie dobry i bezpieczny. Słowa dotrzymuję - mówił wicemarszałek Marek Olbryś. - Odnowiona droga przede wszystkim oznacza bezpieczeństwo i wygodę dla mieszkańców, ale także jest wsparciem nowoczesnego rolnictwa w tym rejonie - dodaje.

Jak wyjaśnia wicemarszałek, droga miała słabą konstrukcję, zdewastowane pobocza, złe odwodnienie, co powodowało kałuże po deszczach i zaskakujące kierowców "lodowiska" zimą.

Jego ocenę w pełni potwierdza burmistrz Nowogrodu Grzegorz Palka.

- To kręgosłup komunikacyjny naszej gminy. Codziennie tędy przejeżdżają w kierunku Nowogrodu, Miastkowa, Łomży i Ostrołęki mieszkańcy kilku miejscowości. I codziennie mają kłopoty na wąskiej jezdni z wyrwami i ostrymi krawędziami, błotem na poboczach, urywanymi lusterkami przy mijaniu. Jako strażak - ochotnik wiele razy przeżywałem chwile grozy, gdy trzeba było z wozem z pięcioma ludźmi i kilkoma tysiącami litrów wody zjechać na to pobocze. Mimo starań i poważnych argumentów , słyszeliśmy jednak, że może w 2026, a może w 2028 roku. Traciliśmy już nadzieję - powiedział Grzegorz Palka. Wraz z mieszkańcami i wójtem Kazimierzem Górskim z Miastkowa złożył na ręce Marka Olbrysia podziękowania za doprowadzenie do przebudowy.

Według wicemarszałka, skorzystają przede wszystkim mieszkańcy obu gmin, ale także... Łomży.

- 648 wraz z innym drogami to w istocie rodzaj obwodnicy Łomży. Mieszkańcy Warszawy, którzy jadą na Mazury - to zwłaszcza ruch weekendowy i wakacyjny, ale także gospodarczy - często wybierają tę trasę od Śniadowa i Miastkowa przez Nowogród i dalej do Kolna, Pisza, Giżycka czy Mikołajek. Gdy będzie to lepsza droga, będzie tych podróżnych jeszcze więcej, a zatem mniej pojazdów na zakorkowanych ulicach i mostach Łomży, zatykającej się drodze 61, choćby obecnie w Kisielnicy. To także łącznik drogi krajowej 61 z wojewódzką 645 w kierunku Olsztyna - tłumaczył Marek Olbryś.