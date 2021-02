Droga Kolno-Pisz. Petycja parlamentarno-samorządowa

"W imieniu mieszkańców powiatów kolneńskiego i piskiego zwracamy się z prośbą o ujęcie w planie budowy dróg krajowych modernizacji drogi krajowej nr 63 na odcinku od "węzła Kolno" (w ciągu drogi ekspresowej S61 - Via Baltica) do miasta Pisz wraz z obwodnicą miasta Kolno" - brzmi treść petycji, którą otrzyma w najbliższych dniach minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Gdzie ważna inicjatywa poprawiająca infrastrukturę i bezpieczeństwo komunikacyjne, tam nie może zabraknąć samorządu województwa - powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

Częścią zmodernizowanego układu komunikacyjnego będzie droga wojewódzka łącząca Stawiski z Nowogrodem, ale również z Miastkowem i Śniadowem. To krótszy szlak turystyczny nad jeziora mazurskie, z którego korzystają mieszkańcy Warszawy i zachodniej części kraju.

W Wincencie pojawili się m. in. europoseł Krzysztof Jurgiel, posłowie na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski z województwa podlaskiego i Jerzy Małecki z warmińsko-mazurskiego oraz były wiceminister infrastruktury Jerzy Szmit.

- Współpracujemy jako parlamentarzyści w zabiegach o inwestycje drogowe - mówił Krzysztof Jurgiel. - Postaramy się to zadanie wpisać do krajowego programu budowy dróg na najbliższe lata - uzupełnił poseł Kazimierz Gwiazdowski.

Jerzy Szmit przypominał, że byłby to kolejny etap likwidowania "wykluczenia komunikacyjnego" Polski północno - wschodniej.

Jak poinformował burmistrz Andrzej Duda, inwestycja, o którą zabiega "koalicja parlamentarno - samorządowa" to ok. 36 km drogi krajowej 63 od węzła "Kolno" na S61 do Pisza. Inicjatorzy chcą, aby była to droga "2+1", czyli ze środkowym pasem do lewoskrętów. Przemawia za tym ogromny ruch blisko 15 tysięcy pojazdów na dobę (wg badań z 2020 r.) w sezonie maj - wrzesień.

Koszty inwestycji nie są jeszcze znane. Finansowanie miałyby wziąć na siebie ministerstwo infrastruktury (80 proc.) i samorząd województwa podlaskiego (20 proc.)

Tekst i fot.: Maciej Gryguc

oprac. Marcin Nawrocki

red.: Edyta Chodakowska-Kieżel