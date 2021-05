Święty Ogień w Polsce

Wedle wierzeń Święty Ogień pojawia się samoistnie w Grobie Pańskim w bazylice w Jerozolimie. Ma dla wiernych prawosławnych ogromne znaczenie duchowe i religijne. Symbolizuje bowiem Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Metropolita podziękował władzom samorządowym województwa oraz państwowym za pomoc w sprowadzeniu cudownego ognia.

Adam Kwiatkowski podkreślił, że Polska była jedną z 11 delegacji, które przybyły do Ziemi Świętej po mistyczny ogień.

- Wszyscy powinniśmy być dumni, że jednym z tych państw jest Polska. Dzięki wsparciu pana prezydenta Andrzeja Dudy, dzięki wsparciu władz województwa podlaskiego, po raz kolejny Święty Ogień dociera właśnie po to, by spalać to zło i wprowadzać dobro. To jest takie przesłanie i to jest to, co nam towarzyszy w tych działaniach, w których wspieramy akcję sprowadzania Świętego Ognia w trudnych czasach pandemii.