Inwestycje w drogi. Kolejne samorządy otrzymały symboliczne czeki z dotacjami

Wicemarszałek podkreślił, że dotacje udzielane samorządom lokalnym to niezwykle ważne dla nich pieniądze, często decydujące o zrealizowaniu potrzebnej inwestycji.

Wśród przedsięwzięć, na realizację których rozdano w czwartek czeki, przeważały inwestycje drogowe.

Gmina Łomża przeznaczy część dofinansowania na budowę ulicy Bocianiej w Podgórzu oraz oświetlenia przy ulicy Młynarskiej w Konarzycach. Oba przedsięwzięcia otrzymały łączne wsparcie z budżetu województwa w wysokości 400 tys. zł.

- Budowa tej drogi, pozwoli rozwiązać problem naszej społeczności, bo wyprowadzimy z niej ruch, ale także stworzymy dodatkowe przestrzenie do inwestycji na obrzeżach tej miejscowości. To wsparcie jest bardzo potrzebne, bez niego ciężko by było zrealizować to przedsięwzięcie - zaakcentował Piotr Kłys, wójt gminy Łomża.