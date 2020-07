Regionalne przysmaki, zabawy dla najmłodszych, występy grup rekonstrukcyjnych - to tylko niektóre z atrakcji Pikniku z Produktem Polskim. Impreza odbyła się we wtorek (7.07) na Placu Stefana Czarnieckiego w Tykocinie. Gościem specjalnym wydarzenia był przebywający z wizytą w naszym regionie prezydent Andrzej Duda. Towarzyszyli mu m.in. marszałek Artur Kosicki, członkowie zarządu Wiesława Burnos i Marek Malinowski, radni wojewódzcy Sebastian Łukaszewicz i Paweł Wnukowski. Wraz z prezydentem do Tykocina przyjechała również europosłanka Beata Szydło