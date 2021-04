O lasach pierwszego kontaktu na Politechnice Białostockiej

- Lasy w miastach i w bliskim ich otoczeniu to lasy pierwszego kontaktu dla wielu z nas – mówi dr inż. Dan Wołkowycki. - Dają nam wytchnienie i możliwość obcowania z przyrodą, uciekamy w ich cień, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Wielu mieszkańców miast czerpie z takich lasów pełnymi garściami, spacerując w nich na co dzień, biegając, jeżdżąc rowerem lub piknikując.