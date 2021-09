„Cyfrowe Podlaskie” – bezpłatne szkolenia dla mieszkańców regionu

Jak załatwić sprawę urzędową przez Internet, sprawdzić kolejki do lekarzy i zapisać się na wizytę bez wychodzenia z domu, prowadzić profil w mediach społecznościowych i dzielić się swoją pasją, przy wykorzystaniu portali społecznościowych. To tylko niektóre z zagadnień, które przybliżają szkolenia realizowane w ramach projektu. To propozycja skierowana szczególnie do seniorów.

– Chcemy osoby starsze nauczyć korzystania z Internetu, załatwiania podstawowych spraw urzędowych, ale też pokazać, że jest to narzędzie, poprzez które można się znakomicie komunikować, można dzielić się swoim sposobem na życie, a to jest niewątpliwie jedna z ogromnych zalet mieszkańców naszego regionu – mówił Stanisław Derehajło.

Dodał, że umiejętność korzystania z nowoczesnych narzędzi jest ważna, zwłaszcza w czasach pandemii, kiedy jesteśmy narażeni na ograniczenie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich.

Zajęcia w ramach projektu prowadzi firma Open Education Group, która, jak informował jej prezes Mariusz Perkowski, na rynku szkoleniowym funkcjonuje od 16 lat.

– Naszą misją jest burzenie barier edukacyjnych, dlatego mamy ogromną satysfakcję, że możemy uczestniczyć w projekcie „Cyfrowe Podlaskie” – mówił.

Partnerem projektu jest Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

– Cieszymy się, że seniorzy mogą zdobywać nowe kompetencje, przy naszym udziale. To również poszerzenie oferty naszej instytucji dla ogromnej grupy naszych czytelników – podkreśliła Beata Zadykowicz, dyrektor Książnicy Podlaskiej.

Projekt „Cyfrowe Podlaskie” prowadzi Departament Społeczeństwa Informacyjnego UMWP. Jak informowała Agnieszka Aleksiejczuk, dyrektor departamentu, w ciągu kilku miesięcy przeszkolono ok. tysiąca osób. Na chętnych czeka jeszcze 500 miejsc.

– Realizacja szkoleń rozpoczęła się w pierwszym kwartale tego roku, jednak z uwagi na ograniczenia epidemiczne, odbywały się one dotychczas głównie w formie zdalnej. Obecnie, prowadzone są zajęcia stacjonarne, z których bardzo chętnie korzystają osoby starsze, niepotrafiące samodzielnie skorzystać z form internetowych. Dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego województwa – tych, którzy z komputerem nie do końca sobie radzą, aby zgłaszali swój udział – powiedziała dyrektor Aleksiejczuk.

Na szkolenia zapisać się można zgłaszając się do Książnicy Podlaskiej lub wypełniając formularz elektroniczny dostępny na stronie projektu.

Zapisy przyjmuje też firma Open Education Group sp. z o.o., ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok, telefon: 85 869 11 69, 888 274 154, mail: cyfrowepodlaskie@openeducation.pl.

Aneta Kursa

red.: Małgorzata Sawicka

fot.: Mateusz Duchnowski





***

W ramach projektu dostępne są następujące kursy: