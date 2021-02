XXVII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego - radni przyjęli stanowisko w obronie Jana Pawła II. Wybrano też wiceprzewodniczących

Sejmik przyjął stanowisko w obronie św. Jana Pawła II – Jego imienia, czci i godności

Z inicjatywy radnego Sebastiana Łukaszewicza, klub Prawa i Sprawiedliwości wystąpił z propozycją uchwalenia stanowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego w obronie św. Jana Pawła II – Jego imienia, czci i godności.

„Sejmik Województwa Podlaskiego wyraża głęboki szacunek świętemu Janowi Pawłowi II. Oddajemy mu cześć i hołd oraz dziękujemy za jego trud „Pielgrzyma Pokoju”, za przemianę ludzkich serc, za misję społeczną wobec biednych i prześladowanych, za skuteczne upominanie się o przemiany demokratyczne i wolnościowe oraz za nieustanne zabieganie o pokój w świecie tam, gdzie go brakło. (…) wyrażamy sprzeciw wobec powtarzających się od pewnego czasu aktów szargania dobrego imienia Jana Pawła II oraz fałszowania jego biografii i zakłamywania prawdy o jego działalności. Stanowczo nie zgadzamy się na wskazywanie winy tam, gdzie jej nie ma, na obciążanie go błędami i winami innych, za stosowanie odpowiedzialności zbiorowej. Jesteśmy za pogłębionymi badaniami historycznymi, merytoryczną oceną faktów, ale nie za ideologicznym pisaniem historii na nowo, bez nowych faktów i prawdziwych okoliczności. Jest to niegodne i odbywa się z wielką krzywdą dla pamięci pokoleń.” - czytamy m.in. w uchwale.

Stanowisko zostało przyjęte jednomyślnie. Pełna treść w załączeniu.

Wybór wiceprzewodniczących sejmiku

Cezary Cieślukowski (klub PSL) i Romuald Łanczkowski (klub PiS) - decyzją radnych zasiądą w prezydium Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Romuald Łanczkowski otrzymał 19 głosów. Za kandydaturą Cezarego Cieślukowskiego głosowało 18. radnych.

Do tej pory w skład prezydium wchodzili przewodniczący Bogusław Dębski i wiceprzewodniczący Łukasz Siekierko. Teraz w prezydium zasiądzie czterech radnych.

Zmiany w budżecie, ulgi dla przedsiębiorców i nowy podział województwa na obwody łowieckie

Podczas sesji Sejmik podjął uchwały o zmianach w budżecie na 2021rok. Dotyczą one m.in. 300 tys. zł na podwyżki dla pracowników Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku. Radni zdecydowali też o przekazaniu ponad 4 mln zł na rozpoczynający się remont instytucji - to jedna z kilku transzy pieniędzy na modernizację zabytkowego obiektu. Całkowity koszt remontu Teatru Dramatycznego to blisko 60 mln zł, z czego 26 mln zł instytucja otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostałą część pokryje samorząd województwa.



Uchwalone zmiany dotyczą też m.in. przekazania ponad 1,3 mln zł Uniwersytetowi w Białymstoku. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia do Obserwatorium z Planetarium i Parkiem Doświadczalnym w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku.



Radni podjęli też uchwałę o nowym podziale województwa podlaskiego na obwody łowieckie. Według obowiązujących przepisów, musi on być dopasowany do granic administracyjnych województw. Do tej pory obwody łowieckie wykraczały poza owe granice. W naszym regionie takie sytuacje najczęściej dotyczyły terenów na granicy województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Radni podjęli też uchwałę o możliwości wprowadzenia ulg dla przedsiębiorców korzystających z lokali należących do samorządu województwa lub jednostek podległych w związku ze spadkiem dochodów w wyniku epidemii Covid-19.

Ponad 2 mln zł dla podlaskich samorządów na lokalne inwestycje i rozwój czytelnictwa

Cztery podlaskie samorządy otrzymają pieniądze z budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie lokalnych inwestycji. To Powiat Wysokomazowiecki oraz gminy Tykocin, Gródek i Nowinka. Podczas obrad przyznano również 405 tys. zł na rozwój czytelnictwa w dziewięciu podlaskich gminach.



Więcej o tej decyzji radnych można przeczytać tutaj.

tekst: Aneta Kursa

red.: Małgorzata Półtorak

fot.: Piotr Babulewicz