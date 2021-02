Ponad 2 mln zł dla podlaskich samorządów na wsparcie lokalnych inwestycji i rozwój czytelnictwa

Dzięki dotacji w wysokości ponad 1,2 mln zł, w Tykocinie zostanie wybudowana ścieżka dydaktyczna nad Narwią. Pieszo-rowerowy trakt będzie wyposażony w ławki, oświetlenie, a także w tablice edukacyjne. Inwestycja ma służyć turystom i jednocześnie chronić naturę poprzez wytyczenie szlaków, którymi miłośnicy przyrody będą mogli się poruszać bez szkody dla środowiska.

Kwota 140 tys. zł trafi do Gminy Nowinka. To wsparcie jest szczególne – pieniądze zostaną przeznaczone na remont budynku komunalnego. Mieszka tam rodzina, której członkowie to osoby niepełnosprawne i schorowane. Remont obejmie m.in. wymianę więźby dachowej i położenie nowego dachu, wymianę stolarki okiennej, a także docieplenie domu.

Radni podjęli również uchwałę o dofinansowaniu rozbudowy internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu. O to wsparcie wnioskował Powiat Wysokomazowiecki – organ prowadzący placówkę.

Sejmik przeznaczył 405 tys. zł na rozwój edukacji i czytelnictwa w dziewięciu samorządach. Pieniądze będą przeznaczone na utrzymanie bibliotek w Zambrowie, Wysokiem Mazowieckiem, Siemiatyczach, Sokółce, Hajnówce, Grajewie, Bielsku Podlaskim, Augustowie i Powiecie Sejneńskim.