Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych w KRUS do 24.12

Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach:



1. W przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko;



2. Niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19;



3. Ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,

dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Jeżeli we wniosku o zasiłek opiekuńczy złożonym przed wejściem w życie nowych przepisów wskazano okres opieki nad dzieckiem po 29 listopada 2020 r. i spełnione zostały pozostałe warunki niezbędne do uzyskania prawa do tego zasiłku, to prawo do tego zasiłku zostanie przyznane na wskazany we wniosku okres opieki (nie dłużej niż do 24 grudnia 2020 r.) bez konieczności ponawiania wniosku.



Nie zmieniły się także zasady przysługiwania zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Wniosek dostępny jest na stronie internetowej KRUS.



źródło: KRUS

oprac. i fot.: Anna Augustynowicz