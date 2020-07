Umowa na dofinansowanie przebudowy targowiska w Mońkach

Targowisko przy ul. Kolejowej przejdzie całkowitą metamorfozę. Oprócz miejsc sprzedaży powstanie też nowoczesny węzeł sanitarny, a plac targowy przede wszystkim będzie służył lokalnym producentom.

- Nasz targ wymagał już głębokiej modernizacji – potwierdzał w środę burmistrz Karwowski. - Warunki należało zdecydowanie poprawić, by było to miejsce przyjazne przede wszystkim dla klientów i naszych producentów z powiatu, aby mogli prezentować i sprzedawać swoje wyroby.

Celem głównym przebudowy miejsca targowego jest zbliżenie producentów i bezpośrednich klientów zainteresowanych podlaskim produktem lokalnym. W Mońkach są to zarówno rolnicy sprzedający owoce, warzywa, sadzonki, m.in. kwiatów i drzew owocowych, ale też np. niewielkie serowarnie.

Koszt całej inwestycji wyniesie 1,5 mln zł, a przyznana kwota pomocy to 954 450,00 zł.

- Każde targowisko to miejsce niezwykłe, ważne dla samorządowców – zauważył wicemarszałek Stanisław Derehajło. - To tam oprócz wymiany handlowej między rolnikiem, a klientem dochodzi także do wymiany opinii, refleksji na temat funkcjonowania miasta i gminy. To taka swoista miejsko-powiatowa agora - podkreślał wicemarszałek.

Wsparcie na budowę bądź modernizację targowisk oprócz Moniek otrzymały także gminy: Tykocin, Kolno i Boćki.

Urszula Arter, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP