Święto dziękczynienia za plony w Ciechanowcu

Dożynkowe nabożeństwo celebrował biskup drohiczyński Piotr Sawczuk. Po liturgii, jak co roku, odbyła się procesja z wieńcami i ich poświęcenie.

Po części dziękczynnej rozpoczęły się występy artystyczne. Uczestnicy mogli posłuchać m.in. Zespołu Pieśni i Tańca Małe Podlasie, Scholii Anielskie Nutki, Zespołu Wokalnego Miasta Ciechanowiec, a także Duetu Sylena.

- Dożynki to wyjątkowa okazja do podkreślenia roli i znaczenia rolnictwa dla gospodarki oraz ekonomicznego i społecznego rozwoju kraju. To także wyrażenie wdzięczności rolnikom za ich całoroczny trud. Obszary wiejskie to nasza duma! To nasze bogactwo i ogromny potencjał, który możemy i powinniśmy wykorzystać, dlatego wspólnie podziękujmy za plony i porozmawiajmy o sprawach podlaskiego rolnictwa – podkreślił Stanisław Derehajło.