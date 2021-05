Samorząd województwa wspiera badania doświadczalne nad roślinami

Doświadczenia w ramach umowy prowadzone będą na gatunkach zbóż, takich jak: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy, owies i pszenżyto oraz żyto jare.

- Badania nad odmianami roślin trzeba rozwijać, bez tego nie ma dobrego rolnictwa – powiedział wicemarszałek Stanisław Derehajło. - Warunki klimatyczne cały czas się zmieniają i powodują potrzebę badania mrozoodporności, plonowania, potrzeb nawożenia. To są pieniądze wydane w przyszłość – podkreślił.

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie, Bronisław Puczel, ocenił, że – jeśli chodzi o zimotrwałość – nie ma obecnie ograniczeń do sprowadzania odmian z cieplejszych krajów Unii: Francji, Hiszpanii czy Włoch. A mając na uwadze, że w Polsce panują inne warunki klimatyczne, w tym różna długość dnia czy okresu wegetacyjnego, inna suma opadów i temperatur, prowadzenie badań nad różnymi odmianami jest niezwykle ważna.

- Badania niosą z sobą konkretne informacje dla praktyki rolniczej, dają podstawowe informacje o wartości gospodarczej odmian – zwracał uwagę dyrektor SDOO Bronisław Puczel. - Wielkość i jakość zbiorów to nie tylko sprawa rolnika, ale i całego kraju. Dzięki nadwyżce produkcji żywności możliwy jest jej eksport – podsumował.

W bieżącym roku w ramach umowy ośrodek w Krzyżewie wykona doświadczenia dotyczące zastosowania pożytecznych mikroorganizmów w uprawie roślin. Wpisują się one w założenia dokumentu Europejski Zielony Ład, w którym zaplanowano do 2030 r. zwiększenie rolnictwa ekologicznego do 25% wszystkich upraw, zmniejszenie ilości używanych pestycydów chemicznych, antybiotyków i nawozów sztucznych, które zanieczyszczają środowisko i zwiększają ryzyko pojawienia się antybiotykoodpornych patogenów.

Finansowanie doświadczeń realizowane jest w systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Zgodnie z ustawą o nasiennictwie „Centralny Ośrodek we współpracy z samorządami województw i izbami rolniczymi prowadzi dla gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym na obszarze województwa, wpisanych do krajowego rejestru lub znajdujących się we wspólnotowym katalogu odmian, porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe”.



Marcin Nawrocki

red. i fot.: Paulina Dulewicz