„Pszczoły i ich rola w przyrodzie”. Otwarcie wystawy w kampusie UwB

Głównym założeniem inicjatywy jest ochrona i promocja roli pszczół w naturalnych ekosystemach, różnych form pszczelarstwa oraz działań propagujących lokalnych producentów miodu. Wykonawcą ekspozycji jest Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze, które przygotowało salę, zakupiło niezbędne eksponaty, modele oraz plansze graficzne.

- Powstało piękne miejsce na kampusie UwB. Miejsce, które będzie opowiadało o życiu pszczoły, o życiu środowiska, o koegzystencji człowieka i przyrody. Jest to miejsce w województwie podlaskim, które pozwoli zauważyć to czego na co dzień nie możemy dostrzec. Tutaj możemy zobaczyć, jak wygląda pszczoła, jej ul, barć lub kokon woskowy. Ponadto daje możliwość obejrzenia z bliska, pod mikroskopem poszczególne komórki i elementy budowy owada, ale również miodu, pożytku pszczelego, pierzgi - mówił wicemarszałek Stanisław Derehajło dodając, że tego rodzaju inicjatywy kształtują wizerunek województwa podlaskiego, które jest miejscem otwartym dla każdego i posiada bogate walory przyrodnicze.