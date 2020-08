Promocja roślin bobowatych, jako cennego źródła białka i pożytku pszczelego

Celem projektu jest przekazanie wiedzy o gatunkach i odmianach roślin bobowatych, które są cennym źródłem białka, zarówno w chowie zwierząt, jak i żywieniu człowieka, a także stanowią doskonałą pożywkę pszczelą. Działają również strukturotwórczo na glebę - są najtańszą fabryką azotu i mogą być „łamaczem” płodozmianu zbożowego województwa podlaskiego.





- Rolniku! Uprawiając rośliny bobowate, poprawiasz jakość swojej gleby oraz zmniejszasz ilość importowanej, genetycznie modyfikowanej śruty sojowej - mówi Bronisław Puczel ze Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie.

Rośliny bobowate źródłem zdrowia

Promocja uprawy roślin bobowatych ma zwiększyć świadomość rolników na temat gatunków i odmian oraz walorów ich uprawy oraz pozytywnego wpływu na glebę, przydatność do produkcji wartościowych pasz i miodu.

Stacja Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie, prowadząc badania w zakresie zachowania różnorodności genetycznej roślin (uprawa bobiku, grochu siewnego, łubinu wąskolistnego i żółtego oraz soi) oraz zróżnicowanego systemu gospodarowania (system konwencjonalny, zintegrowany i ekologiczny) upowszechnia wiedzę w zakresie zachowania różnorodności genetycznej roślin.

Ma to się przyczynić do rozwoju gospodarstw konwencjonalnych i ekologicznych na obszarze woj. podlaskiego. Będą one efektywniejsze, co wpłynie na promocję jakości życia na wsi, a tym samym do życia i rozwoju zawodowego.

Projakt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.



oprac. Anna Augustynowicz