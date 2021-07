Premier o nowych rozwiązaniach dla rolnictwa

Premier Morawiecki przypomniał, na jakie wsparcie finansowe będzie mógł liczyć sektor rolniczy.

- Kilka miesięcy temu, w twardych negocjacjach z Unią Europejską, wynegocjowaliśmy największy pakiet dla rolnictwa. To 34 mld euro ze Wspólnej Polityki Rolnej, ale także z Krajowego Programu Odbudowy. Do tego dochodzą środki z budżetu państwa polskiego – zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Sprzedaż produktów do 100 tys. zł bez opodatkowania

Mówiąc o Polskim Ładzie, premier podkreślił, że to program skonstruowany z myślą o różnorodności polskiego rolnictwa. Kluczową ze zmian, które ma wprowadzić, będzie zwiększenie pułapu nieopodatkowanej sprzedaży produktów w rolniczym handlu detalicznym z 40 tys. zł do 100 tys. zł.

- Oczkiem w głowie naszego planu dla rolnictwa są rodzinne gospodarstwa rolne. Zdrowa żywność, żywność, która ma krótką drogę od stołu do pola, to coś, o czym często rozmawiam z posłami, także z tej ziemi – podkreślał szef rządu.

Zapowiedział też dopłaty do paliwa rolniczego oraz stworzenie powszechnego programu ubezpieczeń.

- Wiemy doskonale, że klęski żywiołowe potrafią być zmorą polskiego rolnictwa. Będziemy szybko rozwijali koncepcję i opracowywali legislację, tak, żeby ubezpieczenie od różnego rodzaju klęsk żywiołowych w końcu pozwoliło odetchnąć rolnikom pod polskim niebem na różnych szerokościach geograficznych – zapewnił premier.

Kupujmy polskie!

Szef rządu namawiał też do kupowania polskich produktów, zarówno bezpośrednio od rolników, ale także w sklepach, przypominając, że nasze codzienny wybory mają wpływ na gospodarkę kraju. Kierunek działań rządu ma zmierzać do ułatwienia dostępności do wyrobów lokalnych, zapewniając tym samym rolnikom większy zysk z ich pracy.

- We wszystkich możliwych miejscach i na wszystkich etapach produkcji i sprzedaży będziemy wspierać polskiego rolnika i polskie rolnictwo – zapewnił Mateusz Morawiecki.

Podczas wizyty w Białousach premierowi towarzyszyli także m.in.: Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Dariusz Piontkowski, Wiceminister Edukacji i Nauki, Piotr Müller, rzecznik rządu, podlascy parlamentarzyści: Kazimierz Gwiazdowski, Mieczysław Baszko, Jarosław Zieliński, Jacek Żalek, Lech Kołakowski, Mariusz Gromko oraz wojewoda Bohdan Paszkowski.

Gospodarstwo, które odwiedził, należy do Jerzego Wilczewskiego, specjalizującego się w produkcji i eksporcie borówki amerykańskiej. Jest ona uprawiana na 600 ha. Wilczewski eksportuje owoce do Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemic, Norwegii, Dani, Finlandii, Włoch oraz krajów bliskiego i dalekiego Wschodu.

Małgorzata Sawicka

red.: Barbara Likowska-Matys

fot.: Piotr Babulewicz