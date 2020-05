Pratotechnika na użytkach zielonych podczas suszy (film)

1. Co to jest pratotechnika?

2. Jaki jest stan użytków zielonych w Polsce i województwie podlaskim?

3. Jakie są przyczyny degradacji użytków zielonych?

4. Co się dzieje, gdy występują wielotygodniowe posuchy i wysokie temperatury?

5. W jaki sposób możemy poprawić stan użytków zielonych w trakcie trwającej suszy?

6. Jak nawozić użytki zielone, aby zwiększyć pobieranie składników pokarmowych podczas suszy?.

7. Wykonanie oprysku z nawożeniem dolistnym

Premiera 2 odcinka planowana jest w przyszłym tygodniu.



źródło: TV Narew

https://www.narew.info/wiadomosci/20336,pratotechnika-na-uzytkach-zielonych-podczas-suszy-video

oprac. Aneta Kursa