Ponad 4 mln zł na dofinansowanie inwestycji wodno-kanalizacyjnych lokalnych samorządów

Gminy otrzymają łącznie dofinansowanie w wysokości ponad 4 mln 100 tys. zł.

- Podstawowe usługi dla ludności są bardzo ważne. Nie można rozwijać gminy, jeśli nie ma wody i kanalizacji. To należy zrobić w pierwszym zakresie. Potem wchodzą inwestycje drogowe, w Internet, następnie te dotyczące przestrzeni społecznej i bezpieczeństwa - wyjaśniał wicemarszałek Stanisław Derehajło dodając, że zarząd województwa jest po to, by stworzyć samorządom możliwość realizacji inwestycji przy unijnym wsparciu, a gminy chcąc, rozwijać się, powinny przygotowywać dobre i przemyślane wnioski, by skutecznie sięgać po wsparcie.