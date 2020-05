Pomóż pszczołom, posiej miododajne!

- Pszczoła to jeden z najważniejszych owadów dla naszego ekosystemu i dlatego trzeba o niego dbać w sposób szczególny. Nie szkodzić mu, prowadzić opryski tylko w wyznaczonych porach dnia, a także ułatwiać pszczołom życie – wyjaśnia Stanisław Derehajło, wicemarszałek województwa. – W swojej pasiecie mam poidła dla pszczół, przed domem są posiane rośliny miododajne. Pszczołom można pomóc i do tego zachęcam! – namawia Stanisław Derehajło, który sam jest pszczelarzem. Jego pasieka, składa się zarówno z pasieki stacjonarnej, jak i rodzin wędrownych.

Każdy, kto chciałby otrzymać pakiecik z nasionami roślin miododajnych ma czas do jutra (czwartek, 21 maja) do godz.12.00. Wystarczy polubić Podlaskie Na ławeczce i wysłać wiadomość do administratorów profilu, że jest się chętnym do pomocy pszczołom. Zapraszamy!

Urszula Arter, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

fot. Archiwum UWMP

Na zdjęciu w galerii wicemarszałek Stanisław Derehajło na lawecie z pasieką wędrowną.

O trwającym konkursie plastycznym dla dzieci "Na ratunek ginącym pszczołom" przeczytaj w zakładce rolnictwo - link do strony.