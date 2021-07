Podlascy samorządowcy rozmawiają o przyszłości regionu

Wicemarszałek przypomniał zgromadzonym o udziale Samorządu Województwa Podlaskiego we wspieraniu obszarów wiejskich w naszym regionie oraz wskazał priorytety działań, które zarząd województwa ma zaplanowane w przyszłości.

- Regionalny Program Operacyjny dysponuje większymi pieniędzmi niż w latach poprzednich. W tej chwili pracujemy nad programami, które mają się ukazywać. To jest kwestia zielonej gospodarki, ale również ochrony zabytków. To są te sprawy, na których będziemy bazować – powiedział.

Elżbieta Filipowicz, dyrektor Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (UMWP) w Białymstoku, omówiła m.in. założenia okresu przejściowego dla Wspólnej Polityki Rolnej UE, który będzie trwał do końca 2022 roku.

- Z punktu widzenia gmin jest to dobry okres, ponieważ pieniądze będą zagwarantowane. Jest też czas na to, żeby walczyć, by we Wspólnej Polityce Rolnej znalazły się środki na infrastrukturę rolną na obszarach wiejskich. W skonstruowanym planie strategicznym są pieniądze z tytułu prowadzenia działalności rolniczej oraz na rozwój działalności nierolniczej na obszarach wiejskich, również dla rolników – poinformowała Elżbieta Filipowicz z UMWP w Białymstoku.