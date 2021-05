Pierwszy w Polsce program wsparcia KGW realizowany w Podlaskiem

Wojewódzki program wsparcia Kół Gospodyń Wiejskich to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Ma na celu wzmocnienie potencjału i promocję działań prowadzonych na rzecz lokalnych społeczności przez organizacje społeczne.

- Cieszę się, że ten projekt jest realizowany u nas, że ok. 20 kół gospodyń wiejskich będzie objętych wsparciem – podkreślił wicemarszałek Derehajło. - To także kwestia promocji swoich produktów, swoich działań, swojej aktywności, pokazania się na zewnątrz, wyjścia na świat, poprzez Internet, który się pojawił, a nasze mamy i babcie nie miały dostępu do niego – wymieniał w kontekście rozwoju lokalnych zrzeszeń.