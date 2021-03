Odwołano Wiosenne Targi Ogrodnicze, Pszczelarskie i Budownictwa Wiejskiego w Szepietowie

„Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS–Cov2 wywołującego chorobę COVID-19 uznaliśmy, że na dzień dzisiejszy nie ma warunków do przeprowadzenia tak dużej imprezy. Dodatkowo kierowaliśmy się rządowymi zaleceniami dotyczącymi zgromadzeń. Podejmując tak trudną decyzję mieliśmy na uwadze zdrowie naszych wystawców, odwiedzających i pracowników.” – napisał w komunikacie Wojciech Mojkowski, dyrektor PODR w Szepietowie.

Wiosenne Targi Ogrodnicze, Pszczelarskie i Budownictwa Wiejskiego w Szepietowie to jedna z największych imprez tego typu w Polsce. Co roku uczestniczy w niej kilkuset wystawców. W targowy weekend do Szepietowa przyjeżdżają rzesze pasjonatów ogrodnictwa.

źródło: PODR Szepietowo

oprac.: Aneta Kursa

fot.: UMWP