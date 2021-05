Krajowy Plan Odbudowy. Miliony na przetwórstwo!

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), które pilotuje wdrożenie działania „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” w ramach KPO, równolegle do uzgodnień z Komisją Europejską, intensywnie pracuje nad opracowaniem szczegółów wsparcia. Samorząd Województwa Podlaskiego bierze udział w pracach roboczych.

- Możliwość sprzedaży produktów wytwarzanych w gospodarstwach podlaskich rolników, na skalę większą niż do tej pory, jest niezmiernie ważna – podkreśla Stanisław Derehajło, wicemarszałek województwa. – Liczymy na powstanie miejsc, w których klient będzie mógł się zaopatrzyć w podlaską żywność. Równie istotne jest powstanie zaplecza, w którym producenci będą mogli przechować, czy też przetwarzać swoje plony. To olbrzymia szansa i warto z niej skorzystać – zachęca.

Kto skorzysta?

Wsparcie ma być kierowane do szerokiego grona beneficjentów, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, spółdzielni z sektora rolno-spożywczego, na rynki rolno-spożywcze oraz centra przechowalnicze, organizacje pożytku publicznego. Skorzystają również rolnicy. Ważnym partnerem przedsięwzięć ma być samorząd.

Wysokość i forma wsparcia

Rozważane jest wsparcie w wysokości do 50% wartości inwestycji, natomiast wartość dofinansowania – w zależności od kategorii podmiotu wnioskującego – ma wynosić od 100 tys. do nawet 10 mln zł (w przypadku rolników być może będą to niższe kwoty).

MRiRW dokłada starań, aby instrument był jak najbardziej atrakcyjny dla inwestorów, dlatego też rozważane są również formy zaliczkowania (aczkolwiek trzeba się liczyć z refundacją poniesionych wydatków). Wnioski będziemy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na jakie inwestycje?

Zakres możliwych inwestycji w zasadzie nie jest ograniczony – dlatego też na wsparcie mogą liczyć przedsięwzięcia mające na celu dystrybucję, przechowalnictwo, tworzenie sieci logistyki, przetwórstwo na poziomie miejsc fizycznych, jak też towarzyszących im aplikacji cyfrowych. Działaniem powinni się też zainteresować rolnicy wprowadzający żywność do obrotu (np. na zasadzie rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej, działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej). W tle, rzecz jasna, pozostaje ochrona środowiska naturalnego.

Kiedy ruszają „krótkie łańcuchy” z KPO?

Pierwsze nabory spodziewane są w 2022 r., natomiast ostatnie dokumenty będą rozliczane w 2026 r. W przypadku większych inwestycji, obejmujących nie tylko budowę, lecz również przygotowanie dokumentacji, trzeba już teraz aktywnie przystąpić do działania.

Kompletna informacja dostępna jest w KPO na stronach rządowych.



Departament Rolnictwa i Obszarów Wiejskich urzędu marszałkowskiego zachęca wszystkich zainteresowanych do zadawania pytań. Pracownicy pomogą w sprecyzowaniu celów i zakresu potrzeb inwestycyjnych. Wszystko po to, by działający na terenie Podlaskiego przedsiębiorcy, zwłaszcza rolnicy, w jak najpełniejszym zakresie skorzystali z możliwości, które stwarza działanie na rzecz skracania łańcucha dostaw.

Kontakt: produkty@wrotapodlasia.pl.



źródło: Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

oprac.: Anna Augustynowicz

fot.: Małgorzata Sawicka