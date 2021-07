Finał AgroLigi. Mistrzowie kraju z Podlaskiego!

– Przyczyniacie się państwo do budowy potencjału polskiego rolnictwa, czynicie polskie rolnictwo nowocześniejszym. To Państwo pokazujecie innym, że można. Jesteście dla nich wzorcem, a co najważniejsze przyczyniacie się do zapewnienia Polakom bezpieczeństwa żywnościowego – podkreślał Andrzej Duda. Dodał, że rolnictwo jest niezwykle ważną częścią polskiej gospodarki – absolutnym jej fundamentem.