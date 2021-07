Fala, Arak i Malta zwycięzcami XIII Regionalnej Wystawy Koni Hodowlanych w Drohiczynie

XIII Regionalną Wystawę Koni Hodowlanych w Drohiczynie rozpoczęła msza św. odprawiona nad Bugiem, u podnóża Góry Zamkowej. Po oficjalnym otwarciu dokonano prezentacji i oceny koni. Były także pokazy jazdy w siodle, a na koniec wręczenie nagród zwycięzcom.

Fala, Arak i Malta na najwyższych stopniach podium



Najlepszą klaczą roczną drohiczyńskiej wystawy została Fala, której właścicielem jest Waldemar Zdzichowski.

- W 1980 roku tatuś mi kupił klacz ze źrebaczkiem i ja tak to polubiłem, że do dziś je hoduję. Jest to ta sama linia rodzinna, nie zmieniałem jej w ogóle. Kupiliśmy tę klacz 40 lat temu — wspominał Waldemar Zdzichowski.