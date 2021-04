Dołącz do pierwszej w Polsce Podlaskiej Bazy Kół Gospodyń Wiejskich!

Jeśli chcesz dołączyć Koło Gospodyń Wiejskich do wojewódzkiego katalogu w pierwszej kolejności należy wypełnić formularz, gdzie trzeba opisać dotychczasowe działania oraz podać dane kontaktowe. Po sprawdzeniu poprawności danych osobowych zostaniecie poproszeni o dosłanie kilku zdjęć, w celu skompletowania "Wizytówki".

Baza to nie tylko interesujący sposób na pokazanie Waszej działalności, ale również miejsce do wymiany kontaktów pomiędzy Kołami. Zamieszczone w niej KGW będą na bieżąco informowane o zbliżających się szkoleniach, spotkaniach i inicjatywach skierowanych wyłącznie do przedstawicieli Podlaskich Kół Gospodyń.

Jeśli chcecie sprawdzić jak wygląda Wojewódzka Baza KGW zapraszamy do odwiedzenia strony Podlaskie KGW.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się nad wizytówkami Kół oraz jest dostępny bezpośrednio w linku.

Incjatorzy akcji zachęcają również do polubienia i obserwowania fanpage KGW Podlaskie, gdzie na bieżąco pojawiają się interesujące informacje skierowane do osób aktywnie działających na rzecz swoich lokalnych społeczności.

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego ze środków EOG.

oprac. Cezary Rutkowski