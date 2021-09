Dąbrowa Białostocka. Dożynki Wojewódzkie 2021

Podlaskie Święto Plonów tradycyjnie rozpoczęły nabożeństwa. W cerkwi pw. Świętego Jana Teologa liturgii przewodniczył abp Jakub ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej. Mszę w kościele pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika celebrował abp Edward Ozorowski – arcybiskup senior archidiecezji białostockiej. Ks. Andrzej Gniedziejko – archidiecezjalny duszpasterz rolników podczas homilii podkreślał, że praca rolników jest „dziełem najważniejszym”.

– Niech dzięki będą wszystkim żniwnym ludziom.

Zgodnie z tradycją w trakcie nabożeństwa złożono dary ołtarza. Wiesława Burnos i Stanisław Derehajło przekazali w imieniu zarządu województwa tron pod monstrancję.

Dożynki Wojewódzkie 2021

Po mszy uroczystości przeniosły się na miejski stadion. Ulicami Dąbrowy Białostockiej przeszedł orszak dożynkowy, któremu przygrywał zespół orkiestry dętej. Na czele procesji niesiono imponujące wieńce dożynkowe. W imieniu marszałka Artura Kosickiego gości dożynek powitał Marek Olbryś.

– Był czas siewu, później zbiorów, teraz jest czas świętowania. Chylę czoła przed wszystkimi podlaskim rolnikami. To przede wszystkim wasze święto, wasz czas. Serdecznie dziękuję za waszą ciężką pracę, za codzienny trud, który w nią wkładacie, za cierpliwość i miłość do ziemi – mówił wicemarszałek.

Podziękowania rolnikom złożyła też Wiesława Burnos.

– Żeby nie dotknęła was żadna klęska żywiołowa, żeby wszystkie sprawy związane z waszą pracą układały się jak najpomyślniej. Tego wam życzę, drodzy rolnicy i serdecznie dziękuję za codzienny trud. Zawsze jak najlepszych plonów.

Natomiast Piotr Rećko, Starosta Sokólski zaznaczył, że „bez rolnictwa nie ma powiatu sokólskiego i nie ma województwa podlaskiego i nie ma Polski”.





Obrzęd dzielenia się chlebem

To jeden z najbardziej symbolicznych momentów Święta Plonów. Starostowie dożynek: Emilia i Mateusz Adaszczyk oraz Halina i Marek Raducha przekazali gospodarzom uroczystości poświęcony chleb, upieczony z ziaren z tegorocznych zbiorów. Podzielili się nim goście, mieszkańcy Dąbrowy Białostockiej, duchowni – wszyscy, którzy w niedzielę świętowali na dąbrowskim stadionie.





Konkurs na wieniec dożynkowy i najpiękniejsze stoisko

Były łodzie, krzyże, korony..., a wszystko wyplecione z kłosów, traw, ziół, ozdobione ziarnami. Przygotowały je przede wszystkim panie z kół gospodyń wiejskich, ale nie tylko. Najmłodsi uczestnicy konkursu reprezentowali diecezję Drohiczyn. To uczniowie szkoły podstawowej, którzy przez ostatnie trzy tygodnie wakacji spędzali popołudnia, przygotowując swój wieniec.



W tym roku przygotowano 20 wieńców - siedem tradycyjnych i 13 nowoczesnych.

Komisja konkursowa pierwsze miejsce w kategorii „tradycyjny wieniec dożynkowy” przyznała gminie Szudziałowo, a wieniec z gminy Wyszki zdobył największe uznanie jury w kategorii „współczesny wieniec dożynkowy”.

Wybrano też najpiękniejsze stoisko dożynkowe spośród kilkudziesięciu, które kola gospodyń wiejskich przygotowały na okazję święta. Zwyciężyły panie z KGW w Nowym Dworze.

Podziękowania od premiera RP i odznaczenia od ministra

Z okazji dożynek wojewódzkich specjalny list gratulacyjny do podlaskich rolników skierował premier Mateusz Morawiecki.

„Historia naszego kraju wyraźnie pokazuje, że w najtrudniejszych dla Ojczyzny chwilach chłopi nie tylko żywili, ale także bronili jej granic. To oni byli ostoją polskości, przekazywali z pokolenia na pokolenie fundamentalne wartości; szacunek do ziemi ojców, języka i religii. Nigdy nie zapomnimy o wielkim wkładzie mieszkańców wsi w budowę niepodległej i suwerennej Rzeczpospolitej” – napisano m.in. w liście.

Listy do władz województwa i rolników skierowali też. m.in. senator Marek Adam Komorowski, poseł Stefan Krajewski i minister rolnictwa Grzegorz Puda.

Święto plonów jest zawsze okazją do uhonorowania osób zasłużonych rolnictwu. W tym roku medale Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wręczono je 21 osobom. To; Agnieszka Zieziula, Anna Dorota Cilulko, Bogusław Bilmin, Kamil Białobłocki, Piotr Pawłowski, Piotr Rećko, Piotr Zieziula, Sylwia Anna Sadłowska, Marek Raducha, Krzysztof Boguszewski, Dorota Adaszczyk, Jan Adaszczyk, Czesław Marchel, Krystyna Ciulewicz, Marcin Kondracki, Janusz Łazuk, Grzegorz Marcińczyk, Tadeusz Mikłosz, Tomasz Ciniewicz, Wojciech Kułak, Mateusz Adaszczyk.

Jak podkreślił burmistrz Artur Gajlewicz Dąbrowa Białostocka na organizację dożynek wojewódzkich czekała 40 lat. To dla miasta wielki dzień. Na stadionie miejskim zaroiło się od różnych stoisk. Swoje punkty miał też Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Można było m.in. zmierzyć ciśnienie, a później np. zapoznać się z ofertą turystyczną. Były stoiska Podlaskiego Instytutu Kultury, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i wiele innych.

Zabawa w Dąbrowie Białostockiej trwała do późnego wieczora. Na scenie wystąpiły m.in. „Kurpie Zielone”, Narwianie, Buńczuk, Sorakina, Studio Poezji i Solatium.

Dożynki Wojewódzkie 2021 zakończyły koncerty zespołów Miły Pan i Defis.

W dożynkach wojewódzkich uczestniczyli też m.in. poseł Mieczysław Baszko, radny wojewódzki Bogdan Dyjuk, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Aneta Kursa

red.: Małgorzata Półtorak

fot.: Paulina Dulewicz