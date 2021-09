Blisko 900 tys. zł na przebudowę targowiska w Dąbrowie Białostockiej

Całkowita wartość projektu to ponad 1,3 mln zł, z czego dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to blisko 900 tys. zł.

- Chcemy rozwijać lokalną przedsiębiorczość, wspierać mniejszych producentów z naszego regionu. Wiemy, że targowiska są do tego bardzo dobrym miejscem – mówił Stanisław Derehajło. – To jest też sposób na promocję regionalnych produktów, z których słynie przecież województwo podlaskie.

Dzięki dotacji przebudowane zostaną m.in. wiaty handlowe, wiaty dla koni, altana oraz budynek sanitarny. Powstaną również nowe chodniki, stanowiska postojowe i wymienione zostanie oświetlenie targowiska.

Sprzedawcy będą oferować swoje produkty w estetycznej, wygodnej przestrzeni, chętniej będą też odwiedzać je kupujący.

- To targowisko cenią mieszkańcy wszystkich okolicznych gmin. Dzięki gruntownej przebudowie będzie to miejsce bardzo komfortowe - poprawią się znacznie warunki do prowadzenia handlu. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców, nie tylko Dąbrowy Białostockiej, ale wszystkich okolicznych gmin - podkreślił Paweł Wnukowski.