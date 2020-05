W tej trudnej sytuacji w związku z ograniczeniem eksportu MRiRW zaleca kierowanie się patriotyzmem konsumenckim przy robieniu zakupów. Apeluje, że wybierając świadomie polskie produkty przyczynimy się do uratowania miejsc pracy.

Epidemia koronawirusa będzie miała negatywne skutki dla rodzimej gospodarki, więc zarówno Ministerstwo jak, i KOWR zachęcają internautów do udostępniania postu propagującego kampanię #KupujŚwiadomie zamieszczonego na Facebooku MRiRW oraz Polska Smakuje. Pozwoli to na dotarcie do szerokiej rzeszy konsumentów.

Jeśli chcesz przyłączyć się do akcji, kliknij w linki poniżej.

FB: Polska Smakuje oraz MRiRW

Źródło/Fot.: KOWR Białystok

oprac. Cezary Rutkowski