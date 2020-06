Agrotechniczne aspekty uprawy kukurydzy i ziemniaków w warunkach suszy

Jak mówi dr Jolanta Puczel, kukurydza w porównaniu z innymi roślinami uprawnymi również ma swoje ma swoje momenty krytyczne. Jak dodaje, warzywo mimo niedużego zapotrzebowania na wodę w sytuacji braku odpowiedniego nawodnienia gleby, reaguje bardzo olbrzymim spadkiem plonowania. W rezultacie może to doprowadzić do olbrzymiego nieurodzaju kukurydzy.

Susza może zaszkodzić również uprawom ziemniaka. Jak tłumaczy dr Bronisław Puczel oznacza to gorszą przydatność ziemniaków dla przemysłu z powodu niedoboru skrobi, oraz brak wykorzystania warzywa do celów konsumpcyjnych, ponieważ w ziemniaku mogą zachodzić uszkodzenia przez co staje się niejadalny.

O tym jak poradzić sobie z tą nieciekawą dla rolników sytuacją uprawy kukurydzy i ziemniaka w okresie suszy, możemy obejrzeć w 3 odcinku audycji rolniczej dostępnym poniżej.

Seria audycji jest finansowana ze środków budżetu województwa i została zainicjowana przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich.

Źródło: Telewizja Narew

oprac. Cezary Rutkowski

