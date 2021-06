230 tys. zł dotacji dla Kół Gospodyń Wiejskich

Konkurs zorganizowany przez samorząd województwa to działanie skierowane głównie do Kół Gospodyń Wiejskich, ale także stowarzyszeń i parafii. W prowadzonym w marcu br. roku naborze złożono 66 wniosków, z czego ostatecznie dotacje zostały przyznane 54 lokalnym wspólnotom.

– To nie są duże pieniądze – do 5 tys. zł na jedną wspólnotę, ale są to też środki niezwykle oczekiwane przez Koła Gospodyń Wiejskich - podkreślił Stanisław Derehajło. – Przekazane pieniądze wesprą realizację ich zamierzeń.

Wśród beneficjentów: m.in. Koło Gospodyń Wiejskich w Bohdanie. Za nieco ponad 4 tys. zł dotacji jego członkowie planują organizację warsztatów z plecenia wianków, robienia obwarzanków, dekoracji ciasteczek i ręcznie wykonywanych laleczek. To nie wszystko. Funduszy wystarczy także na zakup stołu z ławkami i krzeseł, a także sprzętu nagłaśniającego.

- Chcemy zebrać się i nauczyć wykonywać coś, co nie wymaga dużego nakładu pieniędzy – mówiła o pomysłach Alicja Bajko, jedna z członkiń KGW w Bohdanie.

Gotowania będą uczyć się członkowie KGW „Nad Pisą” w Cieciorach”. Na ten cel otrzymali blisko 5 tys. zł. Sfery kulinariów dotyczy też projekt pań z KGW w Karakulach.

- Zaplanowaliśmy poznawanie kultury naszych sąsiadów – Tatarów. Będą warsztaty z pieczenia pierekaczewnika, tradycyjnej tatarskiej potrawy – wyjaśniła Alina Ochrymiuk.

Na ten cel Koło w Karakulach z budżetu województwa otrzymało ponad 4 tys. zł. Pieniądze posłużą także zakupowi nowej blachy do pieczenia i innych sprzętów kuchennych.

Wyrobów rękodzielniczych będą uczyć się członkowie Kół Gospodyń Wiejskich w Brzozowie Muzyłach „Brzozowianki”. Otrzymali dofinansowanie na kwotę blisko 5 tys. zł.

- Zakupimy trzy maszyny do szycia, a także serwisy do kawy i herbaty. Zrobimy degustację gastronomiczną połączoną z warsztatami dotyczącymi parzenia kawy i herbaty, tak jak to wyglądało kiedyś – wyjaśniała członkini Koła Grażyna Gąsowska.

Samorząd Województwa wspiera wspólnoty i społeczności lokalne. Ze środków budżetowych w roku ubiegłym i bieżącym na ich rozwój przeznaczono łącznie 750 tys. zł.

Paulina Tołcz

red.: Małgorzata Sawicka

fot.: Kamil Timoszuk